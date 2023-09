Treino livre do GP do Japão F1: veja horários e onde assistir

Os treinos para o Grande Prêmio (GP) do Japão na Fórmula 1 (F1) começaram nesta quinta-feira (21). Os 20 pilotos vão à pista do Circuito de Suzuka, na madrugada de sexta para sábado (23), para o treino classificatório que define a posição dos competidores que vão disputar a corrida que acontece no dia 24, às 2h00.

ONDE ASSISTIR

A etapa japonesa terá transmissão da Band e Bandsports

HORÁRIO DOS TREINOS

1º treino livre: 23h30 - 21 de setembro

2º treino livre: 3h00 - 22 de setembro

3º treino livre: 23h30 - 22 de setembro

classificação: 3h00 - 23 de setembro

corrida: 2h00 - 24 de setembro

Última corrida

O último prêmio aconteceu em Singapura e o pódio foi formado por Carlos Sainz em primeiro, Lando Norris foi segundo e Lewis Hamilton terceiro.