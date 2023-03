F1 2023: confira calendário das corridas, brasileiros na disputa, pilotos e equipes

A temporada de 2023 da Fórmula 1 (F1) começa neste domingo (5). O Grande Prêmio (GP) do Bahrein acontece neste final de semana e abre a temporada de corridas da principal categoria do automobilismo mundial. Ao todo, serão 23 etapas nesta temporada, que deve ser concluída no dia 26 de novembro.

CALENDÁRIO F1 2023: LOCAIS, DATAS E HORÁRIOS DAS CORRIDAS

GP do Bahrein | 5 de março | 12h GP da Arábia Saudita | 19 de março | 14h GP da Austrália | 2 de abril | 02h GP do Azerbaijão | 30 de abril | 08h GP de Miami | 7 de maio | 16h30 GP da Emilia-Romagna | 21 de maio | 10h GP de Mônaco | 28 de maio | 10h GP da Espanha | 4 de junho | 10h GP do Canadá | 18 de junho | 15h GP da Áustria | 2 de julho | 10h GP da Inglaterra | 9 de julho | 11h GP da Hungria | 23 de julho | 10h GP da Bélgica | 30 de julho | 10h GP da Holanda | 27 de agosto | 10h GP da Itália | 3 de setembro | 10h GP de Singapura | 17 de setembro | 09h GP do Japão | 24 de setembro | 02h GP do Catar | 8 de outubro | 11h GP dos Estados Unidos | 22 de outubro | 16h GP do México | 29 de outubro | 16h GP de São Paulo | 5 de novembro | 14h GP de Las Vegas | 19 de novembro | 03h GP de Abu Dhabi | 26 de novembro | 10h

ALGUM BRASILEIRO VAI ESTAR NA F1 EM 2023?

Apesar de não haver brasileiros entre os pilotos principais das escuderias que disputarão a Fórmula 1 em 2023, existe a possibilidade de um piloto brasileiro correr nesta temporada da categoria. Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, é piloto reserva da Aston Martin para a temporada de 2023 da F1.

A estreia do brasileiro pode acontecer mais cedo do que muitos imaginavam. Lance Stroll, um dos pilotos titulares da Aston Martin, fraturou os dois punhos em um acidente de bicicleta e ainda não está totalmente recuperado. Dessa forma, é considerada alta a probabilidade de Felipe Drugovich participar do GP do Bahrein, neste domingo (5).

QUAIS PILOTOS ESTARÃO NA F1 EM 2023?

Max Verstappen (Red Bull)

Sergio Pérez (Red Bull)

Lewis Hamilton (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Carlos Sainz (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Esteban Ocon (Alpine)

Pierre Gasly (Alpine)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Nyck de Vries (AlphaTauri)

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Kevin Magnussen (Haas)

Nico Hulkenberg (Haas)

Alex Albon (Williams)

Logan Sargeant (Williams)

COMO FOI A ÚLTIMA TEMPORADA DA F1?

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o grande campeão da temporada de 2022 da Fórmula 1. Na disputa pelo título, ele superou Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, que ficaram na segunda e na terceira colocação, respectivamente. A Red Bull sagrou-se a equipe campeã daquela temporada da F1.