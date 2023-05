Treino livre de Mônaco F1: veja horários e onde assistir

Os treinos para o Grande Prêmio (GP) de Mônaco na Fórmula 1 (F1) começam nesta sexta-feira (26). Os 20 pilotos da Fórmula 1 vão à pista no Circuito de Mônaco, em Monte Carlo (MON), na sexta-feira e no sábado, para participar de três treinos livres e um treino classificatório. A corrida acontece no domingo (28), às 10h.

HORÁRIOS DOS TREINOS

Sexta-feira, às 8h30 | 1º treino livre

Sexta-feira, às 12h | 2º treino livre

Sábado, às 7h30 | 3º treino livre

Sábado, às 11h | treino classificatório

ONDE ASSISTIR OS TREINOS

1º treino livre: BandSports

2º treino livre: BandSports

3º treino livre: BandSports

Treino classificatório: BandSports

O Grande Prêmio de Mônaco é o sexto disputado na temporada de 2023 da Fórmula 1. O último GP aconteceu em Miami, nos Estados Unidos, no dia 7 de maio. O grande vencedor da corrida foi o holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing.