Tradicional Corrida de Rua da Unifor deve reunir 3 mil atletas; veja como se inscrever

Tudo pronto para mais uma edição da Corrida de Rua da Unifor. Uma das maiores do Brasil no segmento, a disputa volta após dois anos suspenso devido à pandemia de Covid-19. Três mil atletas devem participar da 28º edição do evento, que terá percursos de 5 e 10 quilômetros, nas categorias masculino e feminino, e será realizado no dia 11 de dezembro. As inscrições vão até 3 de dezembro.

A largada será ao lado do Campus da Unifor, na Avenida Valmir Pontes, com largada às 6h30 (de Brasília). Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de dezembro neste link. A competição tem apoio da Federação Cearense de Atletismo (FCAt) e deve reunir três mil atletas nas duas modalidades.

A Corrida de Rua da Unifor também terá disputa para as Pessoas com deficiência (PCDs). São 600 vagas para este público, divididas em cinco categorias: deficiências visual, física, auditiva, intelectual e múltiplas. O percurso de 800 metros será na parte interna do Campus da Unifor.

ENTREGA DE KITS

Todos os participantes vão receber os kits nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no Parque Desportivo da Unifor. Confira agenda de entrega:

8 de dezembro (apenas para assessorias esportivas e entidades de pessoas com deficiência): 14h às 19h

9 de dezembro: 8h às 19h

10 de dezembro: 8h às 16h

PREMIAÇÃO

Os três primeiros colocados das corridas de 5 e 10 quilômetros (masculino e feminino) receberão troféus e prêmios em dinheiro

Corrida 5km

1º lugar (masculino e feminino): R$ 1.500,00

2º lugar (masculino e feminino): R$ 1.000,00

3º lugar (masculino e feminino): R$ 500,00

Corrida 10km

1º lugar (masculino e feminino): R$ 2.500,00

2º lugar (masculino e feminino): R$ 2.000,00

3º lugar (masculino e feminino): R$ 1.500,00



SERVIÇO

28ª Corrida de Rua da Unifor

Data: 11 de dezembro

Largada: 6h30

Local da largada: Avenida Valmir Pontes

Período de inscrição: Até 3 de dezembro de 2022

Mais informações: (85) 3477.3849 – (85) 3477.3143 (WhatsApp) – dad@unifor.br

