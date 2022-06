Torneio de Wimbledon 2022: veja guia dos principais jogos, chaves e como assistir

Um dos torneios mais elegantes do mundo do tênis começou nesta segunda-feira (27). O Torneio de Wimbledon será disputado de 27 de junho a 10 de julho. A competição irá reunir os principais nomes do esporte. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Stefanos Tsitipas, Andy Murray e Carlos Alcaraz estão com presenção confirmada.

No feminino, o grande nome esperado é Serena Williams, que retorna ao circuito após exatamente um ano de ausência. Destaque também para a atual nº 1 do mundo Iga Swiatek.

Onde assistir

O torneio pode ser assistido na televisão pelos canais ESPN e SporTV 3. Na internet, é possível acompanhar todos os jogos pela plataforma de streaming Star+.



Primeiros jogos - R1



[10] Sinner vs [WC] Wawrinka

Murray vs Duckworth

[7] Hurkacz vs Fokina

[6] Aliassime vs Cressy

[11] Fritz vs Musetti

Ausências

Vários tenistas não vão participar do torneio de Wimbledon, seja por razões políticas, físicas ou esportivas.

Daniil Medvedev: o número 1 do mundo foi excluído do torneio, assim como todos os tenistas russos e bielorrussos, após a Federação Inglesa de Tênis seguir as diretrizes do governo britânico em represália à guerra na Ucrânia. Aos 26 anos, Medvedev nunca passou das oitavas de final em Wimbledon.

Alexander Zverev: o número 2 do mundo ainda não se recuperou da grave lesão no tornozelo que sofreu nas semifinais de Roland Garros. Aos 25 anos, o alemão nunca passou das oitavas de final em Wimbledon.

Roger Federer: Atualmente número 96 do mundo, o tenista suíço, campeão oito vezes na grama londrina, ainda não está recuperado fisicamente. Em 2021, Federer, que em agosto completará 41 anos, passou pela terceira cirurgia no joelho direito em um ano e meio e não joga desde sua eliminação nas quartas de Wimbledon no ano passado.