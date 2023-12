Torcida do Grêmio se despede de Suárez com festa no aeroporto em Porto Alegre

Luis Suárez se despediu da torcida do Grêmio nesta sexta-feira, pouco antes de deixar o Brasil. O atacante uruguaio agradeceu pelo carinho de cerca de 200 torcedores que compareceram ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, antes da viagem do jogador para Montevidéu, ao lado da família.



Poucos minutos antes de entrar no avião, Suárez foi até uma das áreas de acesso do aeroporto, onde a torcida fazia festa em sua homenagem. Ele distribuiu autógrafos, até mesmo na bandeira do Uruguai que torcedores arremessavam em sua direção, fez fotos com torcedores e agradeceu pessoalmente pelo reconhecimento.



O atacante vai passar alguns dias no Uruguai antes de decidir o seu futuro. Ele atendeu os torcedores na companhia da sua mulher, Sofi, e dos filhos Lautaro, Benjamin e Delfina. Na sequência, a família do uruguaio se encaminhou à parte interna do aeroporto, rumo à capital uruguaia.

O último adeus 💙🇪🇪 Aqui sempre será tua casa, @LuisSuarez9! pic.twitter.com/8TKHP2yleb — Grêmio FBPA (@Gremio) December 8, 2023

Destino quase certo

Suárez ainda não oficializou onde jogará em 2024. Mas seu nome é alvo de especulações para reforçar o Inter Miami, ao lado do amigo argentino Lionel Messi. Lá também atuam outros jogadores que atuaram com Suárez no Barcelona, na década passada, como o lateral Jordi Alba e o volante Sergio Busquets.



O atacante uruguaio desembarcou no futebol brasileiro no início do ano e foi protagonista do Grêmio ao longo do ano, com seus 29 gols e 17 assistências. Ele liderou os dois quesitos no elenco nesta temporada. Além disso, ajudou a equipe a conquistar a Recopa Gaúcha, o Campeonato Gaúcho e a alcançar o vice-campeonato do Brasileirão.