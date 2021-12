Torcida do Fortaleza faz festa no estádio antes do jogo e monta mosaico na arquibancada

Os mais de 50 mil torcedores do Fortaleza presentes na Arena Castelão fizeram a festa que já era esperada antes do jogo contra o Bahia, no encerramento da excelente campanha do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. Cânticos empolgados, bandeirões ao alto e um bonito mosaico foi montado nas arquibancadas do estádio.

A animação da torcida é justificada pelo momento histórico vivido pelo clube, classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022.

Tabela

Caso vença o Bahia nesta quinta-feira (9), na última rodada do Brasileirão, e o Corinthians não ganhe do Juventude, o Leão termina a competição na 4ª colocação.