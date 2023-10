Torcida do Corinthians invade hotel em que time estava hospedado em Fortaleza e provoca tumulto

Eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Sul-Americana, o Corinthians foi recebido sob protestos na madrugada desta quarta-feira (4), no hotel em que estava hospedado na capital cearense. Cerca de 30 torcedores furaram o bloqueio de segurança e invadiram o saguão do hotel para xingar os jogadores e dirigentes do time paulista. O clima foi de tensão.

O local tinha três viaturas policiais e seguranças particulares, mas nem isso conteve a fúria dos torcedores. Presidente do clube, Duilio Monteiro foi o maior alvo das críticas. Além de empurrões, houve correria e xingamentos. Os atletas, no entanto, conseguiram acessar os quartos.

O presidente do clube e o gerente de futebol Alessandro Nunes desceram para dialogar com os torcedores por volta das 2h30 da manhã. A conversa durou pouco e teve tom de muita cobrança, direcionada principalmente aos jogadores veteranos do time. Após o momento, o grupo dispersou.

Sem disputar nenhum título em 2023, o Corinthians batalha para se distanciar da zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro. A equipe está em 13º, com 30 pontos. O próximo duelo será diante do Flamengo, em jogo da 26ª rodada, na Neo Química Arena.