Torcedores envolvidos em ataque à sede do Ceará são desligados do quadro de sócios-torcedores

Os torcedores envolvidos no ataque à sede do Ceará na última terça-feira (16) no CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu, foram excluídos do quadro de sócios-torcedores do clube após serem identificados e detidos pela polícia.

Dois homens, de 36 e 44 anos, jogaram bombas na sede do clube na reapresentação da equipe após a derrota no Clássico-Rei, que culminou na demissão do técnico Marquinhos Santos. Eles foram detidos pela polícia, mas responderão em liberdade após audiência de custódia e pagamento de fiança. Os torcedores serão rastreados pela tornozeleira eletrônica.

Como punição do clube, os dois envolvidos foram excluídos do quadro de sócios-torcedores do Ceará. Além disso, não poderão comprar ingressos para jogos como mandante ou visitante do time cearense.

Veja nota do Ceará

“O Ceará Sporting Club informa as punições dos dois torcedores identificados e detidos pelo envolvimento nos atendados à sede do Ceará, em Porangabuçu, na última terça-feira (16). Os envolvidos no incidente foram desligados do quadro de sócios torcedores do Ceará, bem como terão identificações cadastrais inaptas à compra de ingressos para jogos do Alvinegro dentro ou fora de casa.”

