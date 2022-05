Torcedores do Independiente são detidos pela policia antes da partida contra Ceará

Torcedores do Independiente entraram em conflito com policias antes da partida contra o Ceará nesta quarta-feira (25) no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda. De acordo com informações dos jornais argentinos, cerca de 180 pessoas foram detidas.

Próximo ao estádio, torcedores lançaram pedras contra os policiais. Barulho de tiros também foram ouvidos.

🚨AHORA🚨 Incidentes entre la barra de #Independiente y la policía.



📌A pocas horas del encuentro por #CopaSudamericana ante Ceará, hay enfrentamientos en los alrededores del estadio. pic.twitter.com/VSyhumA8CC — Botines & Escritorios (@botinesenweb) May 25, 2022

17:20hs: Más imágenes. Continúan los incidentes en las inmediaciones del Ricardo Enrique Bochini. #Independiente pic.twitter.com/cGnPbwN7xh — Sebastian Neman (@sebasneman) May 25, 2022

O duelo contra o Ceará está marcado para às 21h30 (horário de Brasília). A partida é decisiva, com o vencedor do confronto garantindo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.