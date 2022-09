Torcedores do Dínamo Zagreb realizam marcha nazista antes de jogo da Liga dos Campeões

Uma parte dos torcedores do Dínamo Zagreb, da Croácia, realizou uma marcha nazista antes de um jogo da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (14). A situação ocorreu em Milão, na Itália, onde a torcida, com cerca de 2.500 pessoas, estava alocada para a partida contra o Milan, em San Siro, pela 2ª rodada do Grupo E.

No jogo, derrota por 3 a 1 para os donos da casa. Mas o episódio fora de campo causou mais repercussão e gerou repúdio mundial. O grupo norte-americnao ‘StopAntisemitism’ divulgou um vídeo da marcha e cobrou resposta e mais punição da UEFA e da organização geral da competição.

Assista a marcha nazista da torcida do Dínamo Zagred

Prisão na Itália

Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", 14 ultras foram presos pela polícia local. Os torcedores detidos estavam portando armas, facas e até pedaços de madeira nas vestimentas.

A reportagem indicou que a torcida invadiu um supermercado em Milão, o que gerou a evacuação do estabelecimento. O policiamento foi acionado e escoltou o grupo para o estádio.