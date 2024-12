Ex-Ceará, Eduardo Barroca é o novo técnico do Mirassol

O Mirassol confirmou nesta segunda-feira (16), o técnico Eduardo Barroca para a temporada 2025. Após a saída de Mozart, que foi para o Coritiba, o ex-treinador do Ceará foi confirmado para dirigir o time no ano de Série A e do centenário, será apresentado na terça-feira.

Barroca chega ao Leão Caipira com a missão de liderar o time em competições como o Paulistão e o Brasileirão Série A. O primeiro desafio dele será a estreia no Campeonato Paulista, no dia 15 de janeiro, contra o Santos. Antes de Barroca, o Mirassol fez proposta para o ex-técnico santista, Fábio Carille, que recusou o convite.

Aos 42 anos, Eduardo Barroca passou por clubes importantes do futebol brasileiro, como Botafogo, Bahia, Ceará, Coritiba, Vitória, Atlético-GO e Avaí, este seu último clube. No comando do Vovô em 2023, foram 13 jogos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas. Ele conquistou a Copa do Nordeste daquele ano comandando o Ceará em apenas um jogo, na final contra o Sport, vencida nos pênaltis.

Em seu último clube, o Avaí, Barroca permaneceu por 10 meses e comandou o time em 40 jogos, obtendo 15 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com um aproveitamento de 48%.