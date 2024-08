Torcedores do Ceará brigam entre si na arquibancada em jogo contra o Guarani

Na noite desta terça-feira (6), mais um episódio de violência nas arquibancadas da Arena Castelão foi registrado. Durante a partida entre Ceará e Guarani-SP, pela Série B do Brasileiro, torcedores do Alvinegro brigaram entre si no setor norte do estádio.

Nas imagens é possível ver torcedores jogando cadeiras uns nos outros até a chegada da polícia, que tentou controlar a situação com tiros de borracha e bombas de efeito moral.

Foi necessário que o policiamento dividisse a torcida em duas partes, se interpondo entre elas, para evitar conflitos na arquibancada.

O Polícia Militar ainda não informou se alguém foi preso pela confusão.

VEJA IMAGENS: