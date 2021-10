Torcedores denunciam más condições de banheiros e cadeiras da Arena Castelão; veja fotos e vídeos

Após 570 dias sem receber público, a Arena Castelão voltou a sediar um confronto com a presença de torcedores. No último sábado (2), 2.785 pessoas acompanharam a derrota do Fortaleza para o Atlético-GO, por 3 a 0, em duelo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O resultado desagradou o público presente, que encontrou alguns atletas do atual plantel pela primeira vez, assim como o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Entretanto, outro fator também causou desconforto nos torcedores leoninos: as más condições da Arena Castelão.

Fotos e vídeos de banheiros sujos, além de assentos, foram publicados nas redes sociais, mostrando uma imagem de "abandono" do estádio.

Veja repercussão dos torcedores

Legenda: Torcedores compartilham imagens de assentos da Arena Castelão sujos Foto: Reprodução

Legenda: Banheiro da Arena Castelão sujo com areia e garrafa Foto: Reprodução

@kempao isso aí é do Bossa Nova, são dois mundos paralelos pic.twitter.com/KXAgHI67Gx — Luiz Paulo Freitas (36/45) (@lp0721) October 4, 2021

"Isso aqui é uma falta de vergonha com o torcedor. Castelão passa dois anos fechado, cara volta o estádio tá cheio de mijo, teia de aranha, todo sujo (sem papel higiênico, não tem água, não tem nada), não tem ninguém pra limpar esse banheiro nos últimos dois anos? Pelo amor de Deus!", bradou um dos torcedores em vídeos que circularam nas redes sociais.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria de Esporte (Sejuv), que administra a Arena Castelão, para entender como funciona a conservação do estádio e sobre os fatos e imagens relatados pelos torcedores.

Confira nota da Sejuv: "A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que foi realizada uma limpeza na Arena Castelão para receber o jogo Fortaleza x Atlético/GO. E que a Arena Castelão já iniciou a limpeza total do equipamento para receber o próximo jogo desta quarta-feira (6), entre Ceará X Internacional pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro".