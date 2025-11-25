Torcedora do Fortaleza que hostilizou flamenguistas é proibida de entrar em estádios

A torcedora do Fortaleza que viralizou ao hostilizar torcedores do Flamengo no Castelão em partida válida entre os dois clubes pela Série A em outubro, foi proibida de frequentar estádios por um período de seis meses após investigação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Um trabalho da PCCE resultou na representação e concessão de uma medida cautelar que proíbe o acesso e determina o afastamento da torcedora de 47 anos, que é integrante de uma torcida organizada.

A decisão, expedida nesta terça-feira (25) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), atende à representação formulada pela Polícia Civil.

Relembre o ocorrido

Investigações

Durante as oitivas que instruem o inquérito, a investigada compareceu à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da PCCE, em 4 de novembro de 2025, para prestar depoimento.

Com o avanço das apurações, a PCCE identificou que a mulher teria hostilizado torcedores e impedido que eles permanecessem no estádio caso não estivessem usando a camisa do time de sua preferência durante um jogo em 25 de outubro de 2025. O comportamento foi enquadrado como incitação à violência e constrangimento ilegal no contexto da partida.

A investigação contou com apoio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDETOR) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que requisitou instauração de inquérito policial para investigação do caso.

Após a intimação da suspeita, foi emitido, pela PCCE, parecer favorável à adoção da medida cautelar, recomendando seu afastamento de estádios e arenas esportivas pelo período de seis meses. A determinação judicial acolheu o pedido.

Relembre o caso

Na partida entre Fortaleza x Flamengo em 25 de outubro pela Série A no Castelão, torcedores do time cearense fizeram uma campanha nas redes sociais para evitar que flamenguistas à paisana estivessem no setor da torcida do Fortaleza, que possuiam ingressos mais baratos.

Os torcedores em questão, que foram hostilizados pela torcedora, estavam vestidos de camisas pretas e não se manifestaram em apoio ao Flamengo.

O clube carioca, após ocorrido, publicou uma nota oficial lamentando o ocorrido.

"Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo. É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado. O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo".