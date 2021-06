Torcedor que tentou abraçar Cássio na Sul-Americana de 2019 é condenado a regime semiaberto

O torcedor corintiano Willians Santos da Silva recebeu da Justiça a sentença em razão de atitude na primeira semifinal da Copa Sul-Americana de 2019. Na ocasião, o Corinthians estava na iminência de ser derrotado pelo Independente del Valle por 2 a 0 quando o torcedor invadiu o campo do Itaquerão para abraçar o goleiro Cássio. As informações são do portal UOL.

Willians foi contido pelos policiais antes de ultrapassar a linha do campo, mas foi detido e processado. A Justiça de São Paulo o condenou à pena de um ano, um mês e 10 dias de prisão em regime semiaberto.

O condenado deve cumprir a pena em colônia penal agrícola, industrial ou em estabelecimentos similares, podendo trabalhar ou estudar durante o dia, mas devendo voltar à unidade à noite. Willians, no entanto, ainda pode recorrer da decisão.

Invasão por foto

Em seu interrogatório, Willians afirmou que queria "tirar uma foto com o goleiro Cássio". Ainda segundo ele, os policiais o agrediram após ele ser levado ao posto de atendimento.

Na sentença, o juiz José Fernando Steinberg, porém, pontuou que o laudo realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) não atestou qualquer lesão corporal.

A defesa do torcedor reforçou que a conduta dele não arriscou a segurança dos jogadores nem a regularidade do evento, uma vez que ele "sequer conseguiu ultrapassar" a demarcação do campo. Os advogados ressaltaram, também, que Willians agiu por "impulso", de forma "irrefletida".