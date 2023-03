Torcedor invade campo com criança no colo e agride jogador em Internacional x Caxias; veja vídeo

A semifinal do Campeonato Gaúcho entre Internacional e Caxias terminou com confusão neste domingo (26), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Após a classificação do time visitante, nos pênaltis, depois de empate em 1x1 no tempo normal, jogadores iniciaram um conflito, expandido com a invasão de torcedores para agredir os atletas, incluindo um homem com uma criança no colo.

A cena em questão viralizou nas redes sociais. Um torcedor colorado, com uma menina no braço, entrou no campo e deu um chute em Dudu Mandai, do Caxias, além de um cinegrafista da RBS TV.

Por meio de nota oficial, a diretoria do Internacional repudiou a situação. O clube trabalha para identificar os invasores. Segundo o ge, até o momento, não houve nenhum relato de torcedor preso.

A briga foi iniciada durante as cobranças de pênalti. Guedes, do Caxias, e Matheus Dias, do Inter, receberam vermelho. Após a última cobrança, convertida por Wesley, a comemoração na frente da torcida irritou o elenco colorado, iniciando então um tumulto generalizado dentro do Beira-Rio.

Na final do Estadual, o Caxias enfrenta o Grêmio. Os confrontos serão em dois jogos: a ida será em 1º de abril, no estádio Centenário, com a volta no dia 8, na Arena do Grêmio - ambos às 16h30.

Nota do Internacional

"O Internacional manifesta seu repúdio pelos episódios ocorridos após o encerramento da partida deste domingo (26/03). O Clube informa que já está trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas. Ainda, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente no confronto, válido pelo Gauchão".