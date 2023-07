Torcedor do Flamengo é preso suspeito de matar torcedora do Palmeiras

Um homem suspeito de ter matado Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras que morreu após ser atingida por uma garrafa de vidro durante briga entre torcidas nos arredores do Allianz Parque, foi preso. O anúncio foi feito pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta terça-feira (25).

O Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) afirmou que Jonathan Messias Santos da Silva é o homem de barba que aparece em alguns vídeos arremessando uma garrafa de vidro.

O suspeito foi encontrado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, após mandado de prisão expedido pela Justiça. Segundo a polícia, ele vai ser apresentado na unidade policial no Rio de Janeiro e depois será levado a uma delegacia na capital paulista.