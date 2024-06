Torcedor do Figueirense imita afogamento e revolta gaúchos em jogo da Série C; veja vídeo

Uma imagem de um torcedor do Figueirense provocou revolta nas redes sociais neste domingo (2). Durante um jogo em Caxias do Sul, um rapaz simulou diversas vezes o afogamento de uma pessoa, zombando dos torcedores rivais gaúchos. Nas arquibancadas, as provocações foram gravadas. Por diversas vezes, o torcedor zomba da torcida do Caxias do Sul.

Veja o vídeo:

Após a provocação, o clima de hostilidade aumentou. Em outros vídeos é possível o confronto entre os torcedores. O policiamento chegou após o início da confusão. Ninguém foi preso. A partida era válida pela Série C do Campeonato Brasileiro e terminou com vitória do Caxias sobre o Figueirense, por 2 a 1.

Até o momento, nenhuma das equipes se manifestou sobre o ocorrido.