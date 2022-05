TJD denuncia Jean Carlos, do Náutico, após tentar agredir árbitra em jogo

Após partir para cima da árbitra Deborah Cecília, Jean Carlos foi denunciado no Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco. O caso envolvendo o meia do Náutico ocorreu na final do Campeonato estadual, na partida contra o Retrô.

O jogador é denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que se refere a "praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente" . Ele será julgado no dia 16 deste mês. A decisão foi publicada em boletim oficial do TJD ainda nesta segunda-feira.

ENTENDA

Ainda no primeiro tempo, o jogador recebeu cartão vermelho após dar uma cotovelada em Yuri Bigode. Com o auxílio do VAR, Deborah expulsou o jogador. Ao mostrar o cartão, o jogador mostrou-se ofensivo e foi em direção a árbitra, que precisou afastá-lo com o braço.

DENÚNCIA

Na denúncia, o TJD cita a cotovelada e a reação descontrolada de Jean Carlos após a decisão da árbitra. A falta cometida em Bigode será julgada com base no inciso I do 1º parágrafo, que lista "soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares" como exemplos da infração prevista no artigo. A pena é de suspensão de quatro a doze partidas.

Já a ocorrência com Deborah Cecília foi relacionada ao terceiro parágrafo, que diz: "Se a ação for praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros de equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão por cento e oitenta dias".

No entanto, a reação descabida do jogador deve ser tratada como tentativa de agressão. Isso poderá reduzir a possível pena para 90 dias de suspensão, metade da prevista para a infração consumada, como aponta o artigo 157 do CBJD.

O jogador chegou a se desculpar através das redes sociais. Deborah relatou o momento na súmula do jogo. Imagens do momento circularam por todo o Brasil.