Tite grava vídeo convocando Luva de Pedreiro para a Copa do Mundo; entenda

Fenômeno nas redes sociais, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, surpreendeu mais uma vez nas redes sociais. Na tarde deste domingo (6), o treinador da Seleção Brasileira, Tite, gravou um vídeo anunciando a convocação do Luva para a Copa do Mundo.

Na brincadeira, Luva de Pedreiro aparece ao lado de Tite dizendo que é o 27º nome da seleção brasileira na Copa do Mundo. "O novo convocado da seleção brasileira é o Luva de Pedreiro. O treinador Tite me convocou para a seleção brasileira", disse o influenciador.

ASSISTA:

DIA DA CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

O anúncio oficial acontecerá na próxima segunda-feira (07) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 13h (horário de Brasília).

Os atletas selecionados por Tite precisam estar, necessariamente, na primeira lista divulgada pelo técnico com 56 nomes. A lista prévia serve para preparar os clubes da cessão de seus jogadores. Os nomes convocados irão se apresentar no dia 14 de Novembro, em Turim, na Itália.

Quem é Luva de Pedreiro?

Nascido no interior da Bahia, Iran Ferreira ficou conhecido nas redes sociais como 'Luva de Pedreiro', conquistando o Brasil com vídeos engraçados e o talento no futebol. O vídeo do jovem, que tem apenas 20 anos, já alcançou milhões de visualizações e compartilhamento, tornando-o uma febre na Internet.

Os vídeos divulgados por ele são curtos, mas mostram toda a aptidão do baiano para o esporte. Em um campo batido de terra no município de Quijingue, ele domina a bola, acerta o gol em cheio e ainda comemora como craques famosos, como Cristiano Ronaldo, por exemplo.