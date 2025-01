Tiago Zorro avalia empate do Ferroviário diante do Floresta: 'Precisamos melhorar'

O Ferroviário conquistou o primeiro ponto no Campeonato Cearense ao empatar com o Floresta, na noite desta quarta-feira (29), no Estádio Domingão. Com o resultado a equipe comandada por Tiago Zorro deixou a lanterna do Grupo B. O treinador avalia o confronto.

"No fundo, nós controlamos o jogo todo. Estivemos perdendo duas vezes, mas conseguimos nos recuperar. Mais uma vez, uma falta de maturidade, uma equipe muito jovem... Depois de chegar ao 3 a 2, que foi tão difícil chegar, nos desorganizamos. Foi um jogo com muitas oportunidades, tanto de um lado quanto do outro. Quando fizemos o 3 a 2, faltava pouco para acabar o jogo. Precisamos melhorar, ter alguma paciência com os meninos. É um ponto para continuarmos, e agora temos um jogo importante", avalia o treinador.

O Ferrão segue na zona de rebaixamento do Manjadinho, com duas derrotas e um empate. O próximo confronto do Tubarão da Barra será diante do Maracanã, dia 2 de fevereiro, no Domingão. O duelo terá início às 16h (de Brasília).