Thomaz Bellucci encerra a carreira no Rio Open: 'conquistei mais do que esperava'

Após 18 temporadas de circuito profissional, o paulista Thomaz Bellucci encerrou a carreira no tênis. Com 35 anos, o tenista se despediu no Rio Open, com derrota para o argentino Sebastien Baez por 6/3 e 6/2 após 1h34. Aplaudido de pé, foi homenageado e se emocionou.

"É um dia triste, mas feliz também. Triste porque nossa nova geração não vai poder vê-lo jogar mais. Mas pudemos te ver dando tudo na quadra e nos representando. Orgulho gigantesco", ouviu da organização.

Os tenistas Marcelo Melo e André Sá e os técnicos Leo Azevedo e João Zwetsch, além dos familiares do tenista, seus pais Ildebrando e Maria Regina estiveram em quadra. Um vídeo com mensagens de pessoas que acompanharam sua carreira também passou no telão da quadra. Desde os pais até os tenistas parceiros e também os rivais.

Thomaz Bellucci Tenista "Quero agradecer por todos esses anos que pude fazer meu serviço Recebi muito carinho e conquistei muito mais que eu esperava. Foi um grande privilégio para mim jogar diante de vocês e ter representado o Brasil", disse. "Só agradecer a todos que estão aqui hoje, meus treinadores, os amigo que estiveram comigo. Não conquistei nada sozinho, vocês fizeram parte disso. Agradecer minha família, que me apoiou desde pequeno. Não é uma jornada fácil. Sou muito grato. Espero ter conseguido me despedir de uma maneira bacana. Muito obrigado".

Carreira

Profissional desde 2005, Bellucci é tido como Top-10 da história do Brasil no esporte. Mesmo sem títulos de Grand Slam, chamou atenção. Foram quatro conquistas de torneio ATP na carreira: Gstaad (2x) Santiago (1x) e Genebra (8x). Já nas duplas, ergueu o troféu em Stuttgart, em 2013.

Entre os grandes feitos da carreira, vitórias contra os Top-10 Fernando Verdasco, Andy Murray, Tomas Berdych, David Ferrer, Janko Tipsarevic e Kei Nishikori. O melhor ranking foi o 21º lugar, em 2010. Na carreira, ainda pode festejar ter aplicado um pneu em Novak Djokovic e ganho um set de Rafael Nadal em Roland Garros.