Thiago Monteiro derrota argentino e passa para a segunda rodada em Roland Garros

O cearense Thiago Monteiro estreou com vitória sua participação em Roland Garros. O tenista número 1 do Brasil derrotou, nesta segunda-feira (31), o argentino Francisco Cerundolo, número 116 do mundo, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3. Esta é a sexta edição que o cearense disputa no Grand Slam em Paris.

Recuperado de uma série de lesões que sofreu durante a gira de saibro sul-americana, Thiago Monteiro, 79 do mundo, mostrou um jogo consistente diante de Cerundolo e não deu chances para o adversário. O argentino ficou com a vaga na chave principal, após a desistência do canadense Milos Raonic.

"Sabia que iria precisar impor o meu jogo sem ser tão defensivo, saquei bem, joguei sólido nos momentos importantes", disse o brasileiro, que vai enfrentar o vencedor do duelo entre os norte-americanos Steve Johnson (88) e Frances Tiafoe (74). "São dois rivais agressivos, teremos que esperar quem será, terei pensar em como posso deixá-los mais desconfortáveis", completou.

O brasileiro também vai disputar a chave de duplas masculinas. Voltará a jogar um Grand Slam com o australiano John Millman, número 43 no ranking de simples, com quem também atuou no Aberto da Austrália. Em Paris, a dupla estreará nesta terça-feira (1º) contra o taiwanês Yen-Hsun Lu e o japonês Yoshihito Nishioka.

