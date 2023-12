The Best 2023 divulga finalistas a melhor jogadora de futebol do mundo; veja lista da Fifa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (14), as três finalistas candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo no ano de 2023, com duas representantes da campeã mundial Espanha: a meio-campista Aitana Bonmati, do Barcelona, e a atacante Jennifer Hermoso, do Pachuca-MEX. O outro nome na disputa é Linda Caicedo, atacante da seleção colombiana e do Real Madrid. No futebol feminino, foi considerado o período de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto de 2023 para a escolha das concorrentes.

A vencedora será revelada na cerimônia em Londres, marcada para o dia 15 de janeiro de 2024.

Detentora da Bola de Ouro, premiação pela revista France Football, Bonmati é a favorita para levar o The Best. Além de ser protagonista da Copa do Mundo conquistada pela Espanha, na final contra a Inglaterra, a meio-campista de 25 anos se destacou no Barcelona durante a campanha dos títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha.

Legenda: Detentora da Bola de Ouro, premiação pela revista France Football, Bonmati é a favorita para levar o The Best Foto: LLUIS GENE / AFP

A qualidade técnica é tanta que Pep Guardiola, a quem Bonmati tem como ídolo, a descreveu como "a versão feminina de Iniesta" e se declarou "completamente encantado com o futebol que ela pratica"

Com apenas 18 anos, Linda Caicedo é um fenômeno. No mesmo ano, disputou três Copas do Mundo: a profissional, a sub-20 e a sub-17. Não só brilhou no Real Madrid como ajudou a Colômbia a chegar às quartas de final de uma Copa pela primeira vez na história. A eliminação foi para a vice-campeã Inglaterra.

Legenda: Com apenas 18 anos, Linda Caicedo é um fenômeno Foto: CHRIS GARDNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Já Jenni Hermoso, de 33 anos e companheira de Bonmati na seleção espanhola, foi um dos grandes destaques do Mundial, tanto que foi eleita a segunda melhor jogadora do torneio, atrás apenas da companheira.

Legenda: Jenni Hermoso, de 33 anos, foi um dos grandes destaques do Mundial Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Os indicados ao The Best 2023 haviam sido anunciados em setembro. A lista preliminar tinha 16 jogadoras, incluindo a também campeã mundial Salma Paraluello, e nenhuma representante do Brasil.

Finalistas do futebol masculino

A lista dos candidatos ao prêmio de Melhor Jogador não conta com Cristiano Ronaldo, mas tem Lionel Messi. O jogador foi indicado pela temporada com o Paris Saint-Germain - atualmente defende o Inter Miami, nos Estados Unidos. Kylian Mbappé, ex-companheiro do argentino no PSG, também está na briga.

O único brasileiro da relação é o goleiro Ederson, titular da seleção brasileira sob o comando de Fernando Diniz. O jogador é um dos representantes do Manchester City, que dominou a lista masculina.

Dono da tríplice coroa na última temporada europeia, o clube inglês emplacou a metade dos indicados ao prêmio de Melhor Jogador do mundo: Erling Haaland, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan (que se transferiu ao Barcelona ao fim da temporada), Rodri e Bernardo Silva.

A lista masculina conta com: Julián Álvarez (Argentina), Marcelo Brozovic (Croácia), Kevin De Bruyne (Bélgica), Ilkay Gündogan (Alemanha), Erling Haaland (Noruega), Rodrigo (Espanha) Hernández Cascante (Espanha), Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia), Kylian Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina), Victor Osimhen (Nigéria), Declan Rice (Inglaterra) e Bernardo Silva (Portugal).