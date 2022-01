Tenista cearense Thiago Monteiro perde para francês Benoit Paire na estreia do Australian Open

O tenista cearense Thiago Monteiro perdeu para o francês Benoit Paire na estreia do Australian Open, nesta segunda-feira (17). Em duelo acirrado, com 3 horas e 38 minutos de duração, o n°56 do mundo derrotou o brasileiro (n°1 do Brasil e n°79 do ATP) por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 3/6, 7/5, 2/6, 7/5.

O adversário de Paire será o búlgaro Grigor Dimitrov, que eliminou o checo Jiri Lehecka por 3 sets a 1.

Thiago Monteiro, por sua vez, seguirá em Melbourne, na busca por uma vaga na chave de duplas. O brasileiro precisa de duas desistências para competir ao lado do alemão Daniel Altmaier. Caso não consiga, o cearense retornará ao Brasil nesta sexta-feira (21) para dar continuidade aos treinamentos visando os torneios de saibro, incluindo o Rio Open, em fevereiro.

