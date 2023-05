'Temos um jogador do Flamengo', diz apostador envolvido em manipulação de jogos de futebol

Em conversa vazada nas redes sociais, Luís Felipe de Castro, apostador investigado pela Operação Penalidade Máxima, tenta convencer, novamente, o lateral Kevin Lomónaco do Bragantino. Desta vez o aliciador pede ao jogador que cometa um pênalti no próximo jogo da equipe paulista. No diálogo entre os dois, o apostador tentando convencer o jogador do Bragantino, cita que já conta com um jogador do Flamengo para suas apostas daquele final de semana.

"Amanhã temos um jogador do Flamengo. Então você deve fazer também para que todos ganhem", digitou Luís Felipe, tentando falar Espanhol com o jogador argentino. "Se fecha, hermano, te pagamos com certeza o valor da operação e também o que te devo", concluiu.