"Tem que ter cabeça boa", diz Tinga após segunda derrota seguida do Fortaleza no Brasileirão

O Fortaleza faz ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Após 30 rodadas, segue em 5º lugar e brigando por vaga na Libertadores. Porém, a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, neste sábado (6), foi a segunda seguida do Tricolor na competição, o que liga o sinal de alerta.

Após o jogo, o lateral-direito Tinga analisou a partida e disse que faltou eficiência ao Leão do Pici para conseguir vencer ou jogo ou até mesmo sair com o empate.

"Faltou o gol. Primeiro tempo foi excelente, giramos a posse de bola, fomos efetivos, mas não fomos efetivos. Faltou a bola entrar, porque tivemos oportunidades. No segundo tempo, a gente sabia que o Corinthians ia vir pro tudo ou nada, tiveram uma chance e concluíram em gol. A gente teve oportunidade, mas não fomos eficientes", analisou o camisa 2

Capitão do time e um dos principais líderes do elenco, Tinga prega cautela e pede que jogadores e torcedores mantenham a calma mesmo com os dois resultados negativos nos jogos recentes.

"A gente tem que ter cabeça boa. Temos mais um jogo importante na quarta-feira, contra o São Paulo. É focar, continuar para cada vez mais melhorar e sermos eficientes pra gente conseguir as vitórias", afirmou.

Fortaleza e São Paulo se enfrentam às 21h30min da próxima quarta-feira (10), na Arena Castelão, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Será o reencontro de Rogério Ceni, atualmente treinador do time paulista, com o torcedor do Fortaleza.