Técnico Tite é internado após sofrer fibrilação atrial depois de jogo do Flamengo na altitude

Tite, técnico do Flamengo, foi internado nesta sexta-feira (23) em um hospital no Rio de Janeiro (RJ) após sofrer uma fibrilação atrial, de acordo com informações confirmadas pelo próprio clube. Titi sofreu “elevações da frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude”, após a partida contra o Bolívar, na Bolívia, pela Libertadores 2024.

Em nota, o Flamengo informou que o treinador passou mal após a partida realizada em La Paz (BOL) e necessitou de atendimento do departamento médico do clube. Ele então foi medicado e assistido pelos médicos durante o retorno ao Brasil.

Legenda: Tite durante jogo do Flamengo Foto: Marcelo Cortes / CRF

“Após o desembarque, Tite foi encaminhado diretamente ao Hospital Copa Star para a realização de exames, que confirmaram a Fibrilação Atrial. O laudo não apontou a necessidade de intervenção cirúrgica até o momento”, disse o clube.

Ainda em nota, o Flamengo confirmou que Tite está lúcido, em quadro estável, mas que permanecerá internado no hospital por tempo indeterminado para a reversão do quadro através do uso de medicamentos.

Dentro de campo, o Flamengo foi derrotado por 1 a 0 para o Bolívar, mas ainda assim garantiu classificação para as quartas de final da Libertadores, já que havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 0.