Técnico Leandro Zago deixa o Sub-20 do Fortaleza e acerta com a Portuguesa

Leandro Zago não é mais técnico do Sub-20 do Fortaleza. Ele aceitou a proposta da Portuguesa de Desportos, com um contrato até o final do Paulistão 2024.

O novo treinador rubro-verde será apresentado à imprensa e torcida nessa sexta-feira no CT do Parque Ecológico do Tietê.

“Fico muito feliz em assumir como técnico da Portuguesa e a gente sabe que a Portuguesa hoje está em outro patamar. O projeto que agora estou envolvido vai ao encontro com o que busco em minha carreira que é desenvolver um futebol dinâmico e que traga resultados e alegrias para os nossos torcedores”, destacou ele, ao site oficial da Lusa.

No Leão

Leandro Zago comandou o Sub-20 do Fortaleza na melhor campanha de um cearense na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023, onde o Leãozinho chegou às quartas de final.

O Departamento de Formação do Fortaleza já trabalha com possíveis nomes para comandar a equipe Sub-20 que, na temporada de 2023, disputa o Campeonato Brasileiro - ocupando a 6ª colocação -, o Campeonato Cearense, a Copa Fares Lopes e a Copa do Nordeste.

Em nota, o Fortaleza agradeceu ao técnico Leandro Zago.

"O Fortaleza agradece todo o empenho, a entrega e o trabalho, além de desejar sucesso ao novo ciclo de Leandro Zago".