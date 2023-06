Técnico Gerson Gusmão deixa o comando do Floresta

O Floresta anunciou nesta terça-feira (20), a saída do técnico Gerson Gusmão. Junto a ele, deixam o clube o auxiliar tecnico Diego Albert e o preparador físico, Eduardo Maus.

O treinador deixa o comando do time após a derrota para o Paysandu por 2 a 1, fora de casa pela Série C do Brasileiro.

Em comunicado, o clube desejou "boa sorte e sucesso ao Gerson Gusmão e sua comissão técnica no próximo projeto e informou que o destino do treinador é o Caxias". O time gaúcho disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Com estas saídas, o Departamento de Futebol iniciou a busca de um novo comandante para o clube na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.

Interino

A equipe a partir desta quarta-feira (21), será comandado por Fernando Alves, auxiliar fixo do Floresta.

O Lobo é o 16º colocado com 10 pontos e volta a jogar no sábado (24), às 17 horas no Augusto Bauer, contra o Brusque pela 10ª rodada.