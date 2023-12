Técnico do Ceará, Mancini planeja elenco mais enxuto para 2024: 'estamos falando de 28 jogadores'

Técnico do Ceará, Vagner Mancini foca em ter um elenco mais enxuto para a próxima temporada. O comandante do time quer um plantel formado por 28 atletas. A reapresentação do grupo será no dia 2 de janeiro.

“Eu não sei precisar quantos atletas virão. O fato de eu pedir para o presidente 24 jogadores de linha e mais os goleiros, então estamos falando de 28 jogadores, é porque eu também penso na parte financeira do clube, tem que ser equilibrada”, destacou o técnico.

Em 2024, o Alvinegro vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, o Nordestão e a Série B. O maior foco do grupo é conquistar o acesso para a primeira divisão, em 2025. Para isso, o treinador do Vovô explica como deve ser o processo de montagem do elenco.

“Quando reduzo, consigo fazer com que todo mundo esteja centrado na mesma missão. Ao longo do ano, vamos certamente ter algumas mudanças, vamos ver onde erramos a contratação e vamos ter que repor. Mas espero que a Série B do Ceará em 2024 seja convicta. Que o time motive e emocione o torcedor”, detalhou Mancini.