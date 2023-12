Executivo de Futebol afirma que Ceará monitora mercado sul-americano e asiático em busca de reforços

Novo Executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky falou sobra a montagem do elenco do clube com foco na temporada de 2024. O dirigente revelou que o Alvinegro também monitora o mercado internacional em busca de reforços. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta sexta-feira (8), ele deu mais detalhes.

"Não adianta a gente ficar sonhando muito alto e gastar tempo com atletas ou negociacões que não vão ter retorno positivo... É o mercado mais sul-americano e asiático. Não só jogadores estrangeiros, mas brasileiros que tenham a possibilidade de volta... A gente está atento nesse mercado, sim", explicou Drubscky.

"O nosso departamento de análise de mercado já tem uma agenda muito bem feita de alguns mercados que são algo mais factível para nós. Isso desde antes da minha chegada. Fui apresentado ao escopo de trabalho, e é muito bom do ponto de vista organizacional. Temos olhos para fora, sim", completou.

Para o próximo ano, o Ceará anunciou o meia Lourenço, de 26 anos. O Alvinegro também tem acerto encaminhado com o goleiro Fernando Miguel e o atacante Aylon.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: