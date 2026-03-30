Taíba Brasil Bodyboarding Pro termina com recorde de inscritos e domínio de cearenses e capixabas

A Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, foi palco de um grande espetáculo do bodyboarding nacional entre os dias 26 e 29 de março. A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding Profissional 2026, o Taíba Brasil Bodyboarding Pro, reuniu atletas de 10 estados e registrou número recorde de inscritos, consolidando o evento como um dos principais do calendário da modalidade no país.

Com boas condições de mar ao longo da competição, a Taibinha proporcionou baterias disputadas e manobras de alto nível técnico, empolgando o público presente e quem acompanhou pela transmissão online.

Cearenses e capixabas brilham na categoria profissional

As finais da categoria profissional foram antecipadas para o sábado (28) devido à perda de força do swell, mas nem por isso faltaram emoção e alto nível dentro d’água.

No feminino, a cearense Dalete Mousinho conquistou seu primeiro título nacional após uma final marcada por viradas contra a tricampeã brasileira Maira Viana, do Espírito Santo. Após alternância na liderança, Dalete garantiu a vitória com uma nota 7.50 nos minutos finais, segurando a ponta até a buzina.

A conquista teve um sabor especial para a atleta, que viveu um momento difícil recente na carreira e celebrou a superação, destacando a importância da fé, da família e da persistência no esporte.

Final masculina eletrizante

No masculino, o título ficou com o cearense Walisson Soares, que protagonizou uma bateria emocionante contra Rafael Ramos. A disputa foi decidida nos segundos finais, com alternância na liderança e apresentações de alto nível, incluindo manobras como ARS, backflip e El Rollo.

Após uma reviravolta nas últimas ondas, Walisson garantiu a vitória com uma nota 6.40, superando o rival em uma das finais mais intensas da etapa.

Etapa histórica abre o circuito 2026

Além das disputas profissionais, o evento também contou com categorias amadoras, revelando novos talentos e reforçando a base do bodyboarding nacional.

Com estrutura elogiada, alto nível técnico e grande participação de atletas, a etapa de abertura do Circuito Brasileiro 2026 deixa um legado importante e reforça o protagonismo do Ceará no cenário da modalidade.