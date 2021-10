Taça Fares Lopes de 2021 começa no dia 29; veja como será a estreia de cada clube

A Federação Cearense de Futebol (FCF), divulgou a tabela da Taça Fares Lopes 2021. São 10 clubes na disputa, divididos em dois grupos. O grupo A tem Ceará, Barbalha, Caucaia, Floresta e Crato, enquanto o B tem Atlético, Icasa, Pacatuba, Guarany e União.Os dois melhores de cada avançam para a semifinal, em jogos de ida e volta. O campeão garante vaga na Copa do Brasil 2022.

A competição, que vale uma vaga na Copa do Brasil de 2022, começa no dia 29 com quatro jogos, todos às 15 horas.

O Ceará enfrenta o Barbalha no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, e o Crato recebe o Caucaia no estádio Bandeirão, em Limoeiro do Norte. O Pacatuba enfrenta o Atlético no Domingão, em Horizonte e o União duela com o Guarany no estádio João Ronaldo, em Pacajus. Icasa e Floresta folgam na 1ª rodada e estreiam apenas na 2ª.

Leão e Ferrão fora

A edição de 2022 não contará com o atual campeão Ferroviário, que já conquistou a vaga na Copa do Brasil de 2022 via Campeonato Cearense, como campeão da 1ª Fase e o Fortaleza, como atual campeão cearense.

Confira as 3 rodadas detalhadas:

Legenda: A FCF detalhou 3 rodadas da 1ª Fase da Taça Fares Lopes Foto: Divulgação / FCF