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Taça das Favelas 2026 é lançada no Ceará; competição reúne mais de 600 times

Disputas serão realizadas nos naipes masculino e femnino

Escrito por
Bruno Quintino e Crisneive Silveira jogada@svm.com.br
(Atualizado às 20:04)
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Legenda: Taça das Favelas 2026 foi lançada nesta sexta-feira (17).
Foto: Bruno Quintino/SVM

A Taça das Favelas começou nesta sexta-feira (17). O lançamento da edição de 2026 do maior campeonato entre comunidades do mundo ocorreu na Areninha do AEC, no Passaré. Rogério Pinheiro, secretário do Esporte do Ceará, além de Wilton Santos, o Piquenno, presidente da Central Única das Favelas (CUFA-CE), Preto Zezé e o ex-jogador de futebol Bechara participaram do momento.

"É uma missão. Não é só o futebol. Isso faz parte de uma programação nossa anual, para que a gente possa construir outras possibilidades para esses jovens. Hoje a gente está trabalhando no futebol, no empreendedorismo, na formaçao dessa juventude. Ela é importante. Para participar da Taça tem que estar matriculado. Para além do futebol, temos outras alternativas. A gente discute e planeja com eles para que eles também tragam essas ideias e o que a gente possa construir com o futebol ou usando o futebol como ferramenta", afirmou Piqueno. 

"A Taça das Favelas não é com foco em revelar um grande jogador. É fazer um movimento através do esporte para que as favelas tenham visibilidade positiva, que não são notícias trágicas e de violência. A outra é fazer mobilização da juventude para ela descobrir que é capaz de liderar através do esporte, do empreendedorismo, da cultura... Um grande movimento para colocar a favela como lugar de potência, não só de carência", afirmou Preto Zezé, presidente do conselho da CUFA.

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Legenda: Mais de 600 times vão participar da Taça das Favelas de 2026.
Foto: Bruno Quintino/SVM

Em 2026, a edição estadual terá disputas no masculino (Sub-17) e feminino (a partir de 14 anos). Já são mais de 100 mil jovens em todo o país que tiveram as vidas transformadas por projetos da CUFA, com ações que impactam socialmente. 

"Atuamos em várias frentes: esporte educacional, de formação, de alto rendimento. Aqui, na pareceria com a CUFA, estamos fazendo essa que é a maior competição de futebol de comunidades do país. A Taça das Favelas de 2026 tem mais de 600 times inscritos, com 130 municípios representados nessa edição, aumentando aí o fomento ao futebol e, quem sabe, revelar talentos para o futebol do estado", completou.

O atleta que que se destacar terá a oportunidade de representar o Estado no Favelão. Esta é a etapa nacional que será realizada em São Paulo e vai reunir os maiores talentos das favelas do país. 

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