'Tabu da Taylor Swift': saiba o que é e como a vitória do Corinthians em clássico manteve a escrita

A torcida do Corinthians já tinha motivos para comemorar antes do clássico contra o São Paulo neste domingo (13) pela Série A do Brasileirão. A cantora norte-americana Taylor Swift lançou seu novo álbum "Evermore" na sexta-feira (11), animando os torcedores do time alvinegro para um tabu que foi novamente confirmado: a equipe não perde antes e depois de um lançamento da artista.

O "Tabu da Taylor Swift", como a torcida usa nas redes sociais, foi exposto com números e datas por um perfil focado em estatísticas e em dados curiosos acerca do clube. A vitória por 1 a 0 diante do líder do Brasileiro manteve o tabu e quebrou uma sequência invicta de 12 jogos do São Paulo.

O resultado no clássico paulista lançou o Timão para 9º colocado na tabela de classificação do Campeonato, atingindo 33 pontos. O próprio clube brincou com a coincidência em suas redes sociais: "A freguesia já é das antigas, com disco novo da Taylor Swift então...", escreveu na postagem.

"Evermore" é o 2º álbum lançado em 2020 por Taylor, que completou 31 anos neste domingo (13). É o 9º lançamento de sua carreira desde 2006, temporada na qual o tabu teve início com o Corinthians vencendo o rival Palmeiras um dia após o disco "Taylor Swift" chegar ao mercado musical.