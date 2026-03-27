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Tabela detalhada da Série D é divulgada: veja datas e locais dos jogos dos times cearenses

Ferroviário, Tirol, Atlético, Maracanã e Iguatu são os representantes cearenses

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:40)
Jogada
Legenda: Ferroviário e Iguatu estão entre os representantes cearenses na Série D
Foto: @iagoferreirafotografo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalha da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Assim, os cinco representantes cearenses conheceram a ordem de seus jogos e adversários: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-6, enquanto Ferroviário, Tirol e Atlético estão no Grupo A-3.

Serão 16 grupos na Série D, que terá em 2026 a edição mais inclusiva de sua história, com 96 clubes participantes.

As chaves, que contam com seis times cada, foram formadas a partir de critérios geográficos, observando também questões logísticas, e apresentam no máximo três clubes de uma federação por grupo.

Assim, os times com sede em Fortaleza, casos de Ferroviário, Tirol e Atlético estão juntos com três piauienses: Fluminense, Altos e Piauí.

Os cearenses no interior, como Maracanã e Iguatu, enfrentarão 3 maranhenses - Sampaio Corrêa, Moto Club e IAPE, além de um piauiense do interior: Parnahyba.

Legenda: Tirol e Maracanã jogarão a Série D este ano
Foto: @baggiorodriguesfoto

Veja jogos dos times cearenses:

1ª rodada

04/04

16:00 - Iguatu x Sampaio Corrêa-MA - Morenão, em Iguatu-CE
16:00 - Fluminense PI x Ferroviário - Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI
16:00 - Tirol x Piauí Presidente Vargas, em Fortaleza

05/04

16:00 - Atlético x Altos-PI Presidente Vargas, em Fortaleza

2ª rodada

11/04 

17:00 - Piauí PI x Atlético, Alberto Silva, em Teresina PI
18h30 - Maracanã x Moto Club- MA, Almir Dutra, em Maracanaú CE

12/04
16:00 - Parnahyba PI x Iguatu - Pedro Alelaf Parnaíba-PI
17:00 - Ferroviário x Tirol -  Presidente Vargas 

3ª rodada

18/04 

16:00 - Iguatu x IAPE-MA, Morenão, em Iguatu
16:00 - Altos-PI x Ferroviário, no Alberto Silva Teresina-PI
16:00 - Tirol x Atlético, no Presidente Vargas, em Fortaleza
18:30 - Maracanã x Parnahyba PI, no Almir Dutra, em Maracanaú

4ª rodada

25/04

16:00 - Iguatu x Maracanã, no Morenão, em Iguatu
16:00 - Fluminense-PI x Tirol CE, no Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI

26/04 

16:00 - Atlético x Ferroviário, no Presidente Vargas

5ª rodada

02/05 

16:00 - Altos-PI x Tirol, no  Alberto Silva, em Teresina PI
16:00 - Atlético x Fluminense-PI
17:00 - Moto Club-MA x Iguatu, em Castelão, na São Luís-MA

03/05

17:00 - Sampaio Corrêa-MA x Maracanã, no Castelão, em São Luís-MA
17:00 - Ferroviário x Piauí-PI, no  Presidente Vargas

6ª rodada

10/05

Maracanã x Sampaio Corrêa-MA
Iguatu x Moto Club-MA
Tirol x Altos PI
Piauí-PI x Ferroviário
Fluminense-PI x Atlético

7ª rodada

17/05

Maracanã x Iguatu
Ferroviário x Atlético
Tirol x Fluminense=PI

8ª rodada 

24/05

Parnahyba-PI x Maracanã
IAPE-MA x Iguatu
Ferroviário x Altos-PI
Atlético x Tirol

9ª rodada

30/05

Moto Club-MA x Maracanã
Iguatu x Parnahyba-PI
Atlético x Piauí-PI
Tirol x Ferroviário

10ª rodada

14/06

Sampaio Corrêa-MA x Iguatu
Maracanã x IAPE-MA
Ferroviário x Fluminense-PI
Altos-PI x Atlético
Piauí PI x Tirol CE

SEGUNDA FASE

20/06 e 27/06

TERCEIRA FASE

04/07 e 11/07

OITAVAS DE FINAL

17/07 e 26/07

QUARTAS DE FINAL

08/08 e 15/08

SEMIFINAL

23/08 e 30/08

PLAY-OFF DE ACESSO

26/08 e 02/09

FINAL

06/09 e 13/09

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