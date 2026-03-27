Tabela detalhada da Série D é divulgada: veja datas e locais dos jogos dos times cearenses

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalha da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Assim, os cinco representantes cearenses conheceram a ordem de seus jogos e adversários: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-6, enquanto Ferroviário, Tirol e Atlético estão no Grupo A-3.

Serão 16 grupos na Série D, que terá em 2026 a edição mais inclusiva de sua história, com 96 clubes participantes.

As chaves, que contam com seis times cada, foram formadas a partir de critérios geográficos, observando também questões logísticas, e apresentam no máximo três clubes de uma federação por grupo.

Assim, os times com sede em Fortaleza, casos de Ferroviário, Tirol e Atlético estão juntos com três piauienses: Fluminense, Altos e Piauí.

Os cearenses no interior, como Maracanã e Iguatu, enfrentarão 3 maranhenses - Sampaio Corrêa, Moto Club e IAPE, além de um piauiense do interior: Parnahyba.

Legenda: Tirol e Maracanã jogarão a Série D este ano Foto: @baggiorodriguesfoto

Veja jogos dos times cearenses:

1ª rodada

04/04

16:00 - Iguatu x Sampaio Corrêa-MA - Morenão, em Iguatu-CE

16:00 - Fluminense PI x Ferroviário - Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI

16:00 - Tirol x Piauí Presidente Vargas, em Fortaleza

05/04

16:00 - Atlético x Altos-PI Presidente Vargas, em Fortaleza

2ª rodada

11/04

17:00 - Piauí PI x Atlético, Alberto Silva, em Teresina PI

18h30 - Maracanã x Moto Club- MA, Almir Dutra, em Maracanaú CE

12/04

16:00 - Parnahyba PI x Iguatu - Pedro Alelaf Parnaíba-PI

17:00 - Ferroviário x Tirol - Presidente Vargas

3ª rodada

18/04

16:00 - Iguatu x IAPE-MA, Morenão, em Iguatu

16:00 - Altos-PI x Ferroviário, no Alberto Silva Teresina-PI

16:00 - Tirol x Atlético, no Presidente Vargas, em Fortaleza

18:30 - Maracanã x Parnahyba PI, no Almir Dutra, em Maracanaú

4ª rodada

25/04

16:00 - Iguatu x Maracanã, no Morenão, em Iguatu

16:00 - Fluminense-PI x Tirol CE, no Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI

26/04

16:00 - Atlético x Ferroviário, no Presidente Vargas

5ª rodada

02/05

16:00 - Altos-PI x Tirol, no Alberto Silva, em Teresina PI

16:00 - Atlético x Fluminense-PI

17:00 - Moto Club-MA x Iguatu, em Castelão, na São Luís-MA

03/05

17:00 - Sampaio Corrêa-MA x Maracanã, no Castelão, em São Luís-MA

17:00 - Ferroviário x Piauí-PI, no Presidente Vargas

6ª rodada

10/05

Maracanã x Sampaio Corrêa-MA

Iguatu x Moto Club-MA

Tirol x Altos PI

Piauí-PI x Ferroviário

Fluminense-PI x Atlético

7ª rodada

17/05

Maracanã x Iguatu

Ferroviário x Atlético

Tirol x Fluminense=PI

8ª rodada

24/05

Parnahyba-PI x Maracanã

IAPE-MA x Iguatu

Ferroviário x Altos-PI

Atlético x Tirol

9ª rodada

30/05

Moto Club-MA x Maracanã

Iguatu x Parnahyba-PI

Atlético x Piauí-PI

Tirol x Ferroviário

10ª rodada

14/06

Sampaio Corrêa-MA x Iguatu

Maracanã x IAPE-MA

Ferroviário x Fluminense-PI

Altos-PI x Atlético

Piauí PI x Tirol CE

SEGUNDA FASE

20/06 e 27/06

TERCEIRA FASE

04/07 e 11/07

OITAVAS DE FINAL

17/07 e 26/07

QUARTAS DE FINAL

08/08 e 15/08

SEMIFINAL

23/08 e 30/08

PLAY-OFF DE ACESSO

26/08 e 02/09

FINAL

06/09 e 13/09