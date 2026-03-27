Tabela detalhada da Série D é divulgada: veja datas e locais dos jogos dos times cearenses
Ferroviário, Tirol, Atlético, Maracanã e Iguatu são os representantes cearenses
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalha da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Assim, os cinco representantes cearenses conheceram a ordem de seus jogos e adversários: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-6, enquanto Ferroviário, Tirol e Atlético estão no Grupo A-3.
Serão 16 grupos na Série D, que terá em 2026 a edição mais inclusiva de sua história, com 96 clubes participantes.
As chaves, que contam com seis times cada, foram formadas a partir de critérios geográficos, observando também questões logísticas, e apresentam no máximo três clubes de uma federação por grupo.
Assim, os times com sede em Fortaleza, casos de Ferroviário, Tirol e Atlético estão juntos com três piauienses: Fluminense, Altos e Piauí.
Os cearenses no interior, como Maracanã e Iguatu, enfrentarão 3 maranhenses - Sampaio Corrêa, Moto Club e IAPE, além de um piauiense do interior: Parnahyba.
Veja jogos dos times cearenses:
1ª rodada
04/04
16:00 - Iguatu x Sampaio Corrêa-MA - Morenão, em Iguatu-CE
16:00 - Fluminense PI x Ferroviário - Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI
16:00 - Tirol x Piauí Presidente Vargas, em Fortaleza
05/04
16:00 - Atlético x Altos-PI Presidente Vargas, em Fortaleza
2ª rodada
11/04
17:00 - Piauí PI x Atlético, Alberto Silva, em Teresina PI
18h30 - Maracanã x Moto Club- MA, Almir Dutra, em Maracanaú CE
12/04
16:00 - Parnahyba PI x Iguatu - Pedro Alelaf Parnaíba-PI
17:00 - Ferroviário x Tirol - Presidente Vargas
3ª rodada
18/04
16:00 - Iguatu x IAPE-MA, Morenão, em Iguatu
16:00 - Altos-PI x Ferroviário, no Alberto Silva Teresina-PI
16:00 - Tirol x Atlético, no Presidente Vargas, em Fortaleza
18:30 - Maracanã x Parnahyba PI, no Almir Dutra, em Maracanaú
4ª rodada
25/04
16:00 - Iguatu x Maracanã, no Morenão, em Iguatu
16:00 - Fluminense-PI x Tirol CE, no Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI
26/04
16:00 - Atlético x Ferroviário, no Presidente Vargas
5ª rodada
02/05
16:00 - Altos-PI x Tirol, no Alberto Silva, em Teresina PI
16:00 - Atlético x Fluminense-PI
17:00 - Moto Club-MA x Iguatu, em Castelão, na São Luís-MA
03/05
17:00 - Sampaio Corrêa-MA x Maracanã, no Castelão, em São Luís-MA
17:00 - Ferroviário x Piauí-PI, no Presidente Vargas
6ª rodada
10/05
Maracanã x Sampaio Corrêa-MA
Iguatu x Moto Club-MA
Tirol x Altos PI
Piauí-PI x Ferroviário
Fluminense-PI x Atlético
7ª rodada
17/05
Maracanã x Iguatu
Ferroviário x Atlético
Tirol x Fluminense=PI
8ª rodada
24/05
Parnahyba-PI x Maracanã
IAPE-MA x Iguatu
Ferroviário x Altos-PI
Atlético x Tirol
9ª rodada
30/05
Moto Club-MA x Maracanã
Iguatu x Parnahyba-PI
Atlético x Piauí-PI
Tirol x Ferroviário
10ª rodada
14/06
Sampaio Corrêa-MA x Iguatu
Maracanã x IAPE-MA
Ferroviário x Fluminense-PI
Altos-PI x Atlético
Piauí PI x Tirol CE
SEGUNDA FASE
20/06 e 27/06
TERCEIRA FASE
04/07 e 11/07
OITAVAS DE FINAL
17/07 e 26/07
QUARTAS DE FINAL
08/08 e 15/08
SEMIFINAL
23/08 e 30/08
PLAY-OFF DE ACESSO
26/08 e 02/09
FINAL
06/09 e 13/09