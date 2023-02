Super Bowl 2023: com show de Rihanna, veja horário e onde assistir

Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles entram em campo neste domingo (12), às 20h30 de Brasília, no State Farm Stadium, em Phoenix (EUA), para disputar o Super Bowl LVII, a grande final da temporada 2022/23 da National Football League (NFL), liga de futebol americano dos Estados Unidos e principal competição da modalidade no mundo.

Nas finais de conferência, o Philadelphia Eagles venceu o San Francisco 49ers por 31 a 7, avançando para o Super Bowl. Já o Kansas City Chiefs eliminou o Cincinnati Bengals ao vencer o adversário por 23 a 20. Os dois campeões das conferências se enfrentam agora no Super Bowl.

No intervalo da partida, haverá um show da cantora norte-americana Rihanna. O show de intervalo do Super Bowl já é uma tradição e costuma atrair muitos fãs, até mesmo aqueles que não costumam acompanhar o futebol americano.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN, pelo Star+ e pela RedeTV.

DESTAQUES DOS TIMES

Patrick Mahomes é o quarterback do Kansas City Chiefs. Ele é considerado um dos melhores jogadores da modalidade na atualidade. Do lado do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts tem crescido de rendimento e quer surpreender neste Super Bowl.

SUPER BOWL | FICHA TÉCNICA

Local: State Farm Stadium, em Phoenix (EUA)

Data: 12/02/2023 (domingo)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Show do intervalo: Rihanna