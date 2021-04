Sul-Americana 2021: com clubes definidos, Ceará pode cair em grupo forte; entenda

A primeira fase da Copa Sul-Americana 2021 conheceu seus últimos representantes nesta quarta-feira (31), após definição do Campeonato Uruguaio. O país será representado por Peñarol, City Torque, Cerro Largo e Fênix.

Os quatro últimos classificados se enfrentarão entre si – data, horário e local ainda serão definidos – para descobrir quem representará o Uruguai na Copa Sul-Americana 2021. A primeira fase da competição iniciou no dia 16 de março e tem previsão de encerramento no dia 8 de abril. O sorteio da fase de grupos do torneio está marcado para o dia seguinte, 9 de abril.

O sorteio definirá a formação dos grupos para o torneio continental em 2021. Será a primeira vez na história que a Sul-Americana será disputada em fase de grupos. A separação em potes será feita através do ranking da Conmebol, com os melhores oito ranqueados como cabeça de chave.

Legenda: Sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2021 acontece no dia 9 de abril Foto: Divulgação/Conmebol

Possibilidades do Ceará

Classificado para a Copa Sul-Americana após 10 anos de sua última participação, o Ceará deverá estar no pote 3 do sorteio. O Alvinegro de Porangabuçu aparece na 262º posição do Ranking da Conmebol.

Com isso, a equipe de Guto Ferreira figurará com equipes do Pote 1 e 2, podendo estar no mesmo grupo dos argentinos Independiente e Lanús.

Brasileiros no Ranking da Conmebol

Corinthians (23°) – Cabeça de chave

Athletico-PR (24°) – Cabeça de chave

Bahia (67°) – Pote 2

Atlético-GO (199°) – Pote 2

Ceará (262°) – Pote 3

RB Bragantino (264°) – Pote 3

Vale lembrar que as posições nos potes dos sorteio serão definidas pela Conmebol. O Diário do Nordeste utilizou os modelos da entidade para projetar a posição de cada equipe brasileira no sorteio.

Equipes participantes

Argentina e Brasil serão os únicos países filiados a Conmebol que não precisarão passar pela primeira fase da Copa Sul-Americana e terão direito a seis representantes. Os demais filiados serão representados por quatro equipes na primeira fase (mata-mata) e dois na fase de grupos.

Argentina: Newell’s Old Boys, Talleres, Lanús, Rosário Central, Arsenal de Sarandí e Independiente;

Newell’s Old Boys, Talleres, Lanús, Rosário Central, Arsenal de Sarandí e Independiente; Brasil: Athletico-PR, Corinthians, RB Bragantino, Ceará, Atlético-GO e Bahia;

Athletico-PR, Corinthians, RB Bragantino, Ceará, Atlético-GO e Bahia; Bolívia: Jorge Wilstermann, Guabirá, Nacional Potosí e Atlético Palmaflor;

Jorge Wilstermann, Guabirá, Nacional Potosí e Atlético Palmaflor; Chile: Palestino, Antofagasta, Cobresal e Huachipato;

Palestino, Antofagasta, Cobresal e Huachipato; Colômbia: Deportes Tolima, La Equidad, Deportivo Pasto e Deportivo Cali

Deportes Tolima, La Equidad, Deportivo Pasto e Deportivo Cali Equador: Emelec, Guayquil City, Macará e Aucas

Emelec, Guayquil City, Macará e Aucas Paraguai: Nacional, Guaireña, 12 de Octubre e River Plate;

Nacional, Guaireña, 12 de Octubre e River Plate; Venezuela: Puerto Cabello, Aragua, Metropolitanos e Mineros de Guayana

Puerto Cabello, Aragua, Metropolitanos e Mineros de Guayana Uruguai: Peñarol, City Torque, Cerro Largo e Fênix