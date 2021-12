STU Open Rio: saiba horário e onde assistir as finais com Lucas Rabelo, Rayssa Leal e Pâmela Barros

Classificados para as finais do Skate Street no Oi STU Open Rio, o cearense Lucas Rabelo, a maranhense Rayssa Leal e a paulista Pâmela Barros voltam às pistas na Praça Duó na tarde deste domingo (5).

Os três atletas vêm de excelentes resultados em competições fora do Brasil e desta vez voltam a competir no país, para delírio dos fâs do esporte.

Rabelo, por exemplo, natural do Pirambu, em Fortaleza, mas que atualmente mora no Rio Grande do Sul, foi ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia, e levou o vice-campeonato mundial nos Estados Unidos.

Manobras de Lucas Rabelo nas semifinais

Rayssa e Pâmela também acumulam conquistas recentes. A nordestina foi campeã da Liga Mundial de Street em Salt Lake City, em agosto deste ano, e Pâmela foi bicampeã mundial em novembro, em Jacksonville, no estado da Flórida (Estados Unidos).

Manobras de Rayssa e Pâmela nas semifinais

Favoritas no Oi STU Open Rio, Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançaram para a final do Skate Street https://t.co/fsl8WpTBVV pic.twitter.com/RUlfYLLX9K — Diário do Nordeste (@diarioonline) December 5, 2021

Horário e onde assistir

Data: Domingo, 5 de dezembro

Horário Street Masculino: 15h45

Horário Street Feminino: 17h20

Onde assistir: Tiktok STU Open e Sportv 2

