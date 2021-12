Cearense Lucas Rabelo se classifica em segundo para a final do Skate Street no STU Open Rio; vídeo

Expectativa de título para o Ceará, Lucas Rabelo garantiu classificação para as semifinais do Skate Street do Oi STU Open Rio, nesta sexta-feira (3), com manobras que levantaram o público presente na Praça Duó, no Rio de Janeiro.

Rabelo ficou em segundo lugar, com a pontuação 20.26. Em primeiro, Eduardo Neves (Dudu), com 20.33, e em terceiro Vinícius Costa (Vini), com 20.22 pontos.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Lucas disse que gostou de ter voltado a competir no Brasil, depois de participações em campeonatos fora do país.

Lucas Rabelo Skatista cearense "Estou me senti super bem. Depois de algum tempo fora do Brasil, poder estar aqui com todo mundo, com essa vibe brasileira. É sempre bom estar aqui, andar de skate com meus amigos. Feliz ter passado pra final. Domingão tem mais. Agora é guardar o corpo e ficar preparado", comentou o cearense, que atualmente mora no Rio Grande do Sul.

Veja manobras

Classificação completa

Eduardo Neves - 20.33 Lucas Rabelo - 20.26 Vinícius Costa - 20.22 João Lucas Alves - 19.99 Victor Hugo - 19.80 Julio Zanotti - 18.28 Wilson Souza - 17.99 Pablo Cavalari - 17.68

Final

Neste sábado (4), os atletas do Street masculino entram na pista apenas para treino livre, entre 17h15 e 18h. A final está marcada para o domingo (5), a partir das 15h50, onde o grande campeão da principal competição nacional será conhecido.

