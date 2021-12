Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Rosa e cearense Lucas Rabelo participam do STU Open Rio de skate

Considerada a maior competição de skate do Brasil, o Oi STU Open Rio começou nesta quarta-feira (1º), no Rio de Janeiro, e reúne os principais nomes do país no esporte, como Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Pedro Barros, além do cearense Lucas Rabelo, esperança de título no evento.

O Oi STU Open Rio segue até o dia 5 de dezembro, com manobras realizadas na Praça Duó, na Barra da Tijuca. Além das disputas sobre duas rodadas, a organização lembra que o evento também é um "festival de cultura urbana e terá também shows, exposições de arte, comida de rua e moda".

O público também acompanhará, nesta edição, a grande final do STU On Tour, no formato híbrido de skate (online e presencial). Protocolos de saúde e segurança serão adotados para a preservação de atletas, espectadores e profissionais que atuarão no evento.

Cearense na área

Legenda: Lucas Rabelo comemora ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali Foto: Reprodução/Instagram

Diante de grandes nomes do skate mundial, o Ceará também terá fortes representantes. Um deles é Lucas Rabelo, que não tem nada de promessa. O garoto já é uma realidade no cenário nacional e mundial.

Aos 22 anos, Rabelo saiu do bairro Pirambu, em Fortaleza, e já ganhou o mundo. Mora em Porto Alegre (RS) desde os 13 anos, mas não esquece das raízes nordestinas.

Recentemente, o atleta foi vice-campeão mundial nos Estados Unidos. Na semana passada, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, na Colômbia.

Reveja manobra nos EUA

Lucas Rabelo acaba de conquistar o segundo lugar na final do campeonato mundial de skate, o #SuperCrown! É muito orgulho por um dia só. Valeu, Lucas! ❤️🇧🇷#Skate #Skateboard #SLS pic.twitter.com/sbcEnAUXzy — Canal OFF (@CanalOff) November 14, 2021

Programação

Dia 1 (01/12): Final do STU On Tour nas modalidades Street e Park, feminina e masculina;

Final do STU On Tour nas modalidades Street e Park, feminina e masculina; Dia 2 (02/12): Baterias eliminatórias masculinas nas categorias Street e Park profissional. Serão 72 atletas (48 masculino e 24 feminino de cada modalidade);

Baterias eliminatórias masculinas nas categorias Street e Park profissional. Serão 72 atletas (48 masculino e 24 feminino de cada modalidade); Dia 3 (03/12): Skatistas de Park fazem treino livre, com aquecimento para as baterias semifinais. Depois, atletas da modalidade Street disputam as semifinais;

Skatistas de Park fazem treino livre, com aquecimento para as baterias semifinais. Depois, atletas da modalidade Street disputam as semifinais; Dia 4 (04/12): Semifinais femininas no Street, com três baterias, e semifinais masculinas na modalidade Park;

Semifinais femininas no Street, com três baterias, e semifinais masculinas na modalidade Park; Dia 5 (05/12): Dia das decisões do Oi STU Open Rio. Começa com a disputa de paraskate, seguida pelas finais feminina e masculina de Park e, por último, as finais feminina e masculina de street.