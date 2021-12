Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam para a final do STU Open Rio

Favoritas no Oi STU Open Rio, Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançaram para a final do Skate Street, nas baterias realizadas neste sábado (4), na Praça Duó, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A maranhense ficou em primeiro lugar, com 13.13 pontos. Em seguida, Pâmela, com a nota 12.24.

Rayssa vem de excelentes resultados em competições internacionais. Em agosto, foi campeã da Liga Mundial de Street em Salt Lake City (EUA), com uma manobra incrível, e vice no campeonato mundial realizado em Jacksonville, na Flórida.

Na mesma competição, a paulista Pâmela Rosa carimbou o bicampeonato mundial no Street, em uma prova marcada pela superação. Ela se classificou no limite, em quarto lugar, mas conseguiu aplicar boas manobras e terminar no lugar mais alto do pódio.

Legenda: Pâmela Rosa ficou em segundo lugar na classificação Foto: Marcello Zambrana

Veja pontuação completa:

Rayssa Leal 13.13 Pâmela Rosa 12.24 Virgínia Fortes 10.31 Marina Gabriela 9.94 Gabi Mazetto 9.39 Ariadne Souza 8.22 Kemily Suiara 6.87 Giovana Dias 6.76

