Rayssa Leal é campeã da Liga Mundial de Street em Salt Lake City; veja manobra incrível

A medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aos 13 anos, voltou a fazer história. Rayssa Leal é a campeã da etapa de Salt Lake City do Street League Skateboarding (SLS). A brasileira fez exibições impecáveis no estado de Utah, nos Estados Unidos e finalizou a apresentação com uma nota 8.5, a maior do dia.

Rayssa guardou uma carta na manga para a tentativa final. Como era a última a se apresentar, precisaria de mais uma manobra com nível de dificuldade antíssimo e execução perfeita para convencer os árbitros. Aí entrou a leveza combinada com técnica apuradíssima da primeira para conseguir um 8.5. Rayssa ficou muito emocionada com a conquista e não segurou as lágrimas:

Rayssa Leal Skatista "Muito obrigado! Gente, muito obrigada por tudo. Amo todos vocês. Valeu pela torcida. Bora, Brasil".

Veja manobra incrível:

Brasileiras

Pamela Rosa, que também ficou com pontuação entre as quatro melhores, ao fim das manobras, permaneceu em quarto lugar. Apesar de não ter ficado satisfeita com a própria atuação, vibrou muito com a conquista de Rayssa. Já Letícia Bufoni e Marina Gabriela não conseguiram se classificar para a final.

Pontuação Final

Rayssa Leal (BRA) - 21.0

Funa Nakayama (JAP) - 20.7

Roos Zwetsloot (HOL) - 19.6

Pâmela Rosa (BRA) - 16.4

Keet Oldenbeuving (HOL) - 12.5

Mariah Duran (EUA) - 12.3

Momiji Nishiya (JAP) - 10.6

Candy Jacobs (HOL) - 6.9