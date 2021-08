Rayssa Leal e Pâmela Rosa avançam à final do mundial de skate street; Letícia Bufoni é eliminada

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa estão na final da etapa de Salt Lake City do Street League Skateboarding (SLS). A disputa aconteceu nesta sexta-feira (27) e reuniu 18 competidoras. Letícia Bufoni e Marina Gabriela não avançaram à decisão.

A vice-campeão olímpica, Rayssa Leal encerrou a disputa da semifinal na vice-liderança, com 17.7 pontos. A brasileira ficou atrás da japonesa Funa Nakayama, com 18.3. Pâmela Rosa, campeã mundial em 2019, encerrou na 5ª posição. As oito primeiras colocadas avançaram à final.

Confira as atletas classificadas à final

Funa Nakayama (JAP) - 18.3 Rayssa Leal (BRA) - 17.7 Mariah Duran (EUA) - 15 Momiji Nishiya (JAP) - 14.1 Pâmela Rosa (BRA) - 13.4 Keet Oldenbeuving (HOL) -12.2 Roos Zwetsloot (HOL) - 12.2 Candy Jacobs (HOL) - 11.6

Legenda: Letícia Bufoni ficou de fora da final da 1ª etapa do Street League Skateboarding (SLS) Foto: Reprodução/SporTV

A final da etapa de Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos, acontece neste sábado (28), às 17h30 (horário de Brasília). O evento terá transmissão ao vivo do SporTV.