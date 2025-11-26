Sport negocia contratação de técnico Thiago Carpini, do Juventude

A diretoria do Sport tem interesse na contratação do técnico Thiago Carpini, do Juventude, para a temporada de 2026. Com o rebaixamento à Série B já decretado matematicamente, o clube ainda tem três jogos pela Série A, mas já trabalha no planejamento após a demissão de Daniel Paulista.

Segundo o ge, apesar de ainda trabalhar para evitar a queda da equipe gaúcho, que está agora na zona de rebaixamento do Brasileirão, o profissional iniciou negociação com o Rubro-Negro nos últimos dias.

Com 41 anos, o treinador é tido como um perfil interessante para o Leão da Ilha buscar o acesso na 2ª divisão nacional, com um estilo de jogo mais ofensivo. Na carreira, além do Juventude, acumula trabalhos pelo Vitória-BA, São Paulo, Guarani, Oeste, Santo André, São Bernardo e Água Santa.

Problema político

Apesar das tratativas, a indefinição política do Sport pode impactar na contratação de Carpini. Atual presidente, Yuri Romão anunciou a saída do clube após a Série A, o que deixou o ambiente interno mais conturbado e também indicou uma eventual eleição para o cargo já nos próximas semanas.

Assim, a escolha do novo treinador precisa também do aval da nova presidência. Isso diante da demora para o acordo, tendo em vista que ainda restam três rodadas para o fim do Brasileirão.

Na tabela, o Sport é o lanterna, com apenas 17 pontos. Já o Juventude é o vice-lanterna, com 33.