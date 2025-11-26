Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sport negocia contratação de técnico Thiago Carpini, do Juventude

Rebaixado na Série A, o clube iniciou o planejamento para 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:57)
Jogada
Legenda: O técnico Thiago Carpini tenta evitar o rebaixamento do Juventude na Série A de 2025
Foto: Gabriel Tadiotto / Juventude

A diretoria do Sport tem interesse na contratação do técnico Thiago Carpini, do Juventude, para a temporada de 2026. Com o rebaixamento à Série B já decretado matematicamente, o clube ainda tem três jogos pela Série A, mas já trabalha no planejamento após a demissão de Daniel Paulista.

Segundo o ge, apesar de ainda trabalhar para evitar a queda da equipe gaúcho, que está agora na zona de rebaixamento do Brasileirão, o profissional iniciou negociação com o Rubro-Negro nos últimos dias.

Com 41 anos, o treinador é tido como um perfil interessante para o Leão da Ilha buscar o acesso na 2ª divisão nacional, com um estilo de jogo mais ofensivo. Na carreira, além do Juventude, acumula trabalhos pelo Vitória-BA, São Paulo, Guarani, Oeste, Santo André, São Bernardo e Água Santa.

Problema político

Apesar das tratativas, a indefinição política do Sport pode impactar na contratação de Carpini. Atual presidente, Yuri Romão anunciou a saída do clube após a Série A, o que deixou o ambiente interno mais conturbado e também indicou uma eventual eleição para o cargo já nos próximas semanas.

Assim, a escolha do novo treinador precisa também do aval da nova presidência. Isso diante da demora para o acordo, tendo em vista que ainda restam três rodadas para o fim do Brasileirão.

Na tabela, o Sport é o lanterna, com apenas 17 pontos. Já o Juventude é o vice-lanterna, com 33.

Assuntos Relacionados
Foto de Rice, autor de dois gols de falta do Arsenal, na vitória de 3 a 0 sobre o Real Madrid

Jogada

Arsenal x Bayern de Munique na Champions: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela quinta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 27 minutos
Imagem da Arena Barradão

Jogada

Vitória-BA apresenta projeto milionária para criação da Arena Barradão

O clube trabalha na reforma do estádio, com ampliação da capacidade

Alexandre Mota Há 53 minutos
Thiago Carpini em ação pelo Juventude

Jogada

Sport negocia contratação de técnico Thiago Carpini, do Juventude

Rebaixado na Série A, o clube iniciou o planejamento para 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Pochettino, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem retrospecto recente positivo enfrentando o Bragantino fora de casa

O Leão precisa vencer a equipe paulista nesta quarta-feira (26) para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento

Samir de Carvalho* 26 de Novembro de 2025
Rafael Guanaes em ação pelo Mirassol

Jogada

Mirassol anuncia renovação com técnico Rafael Guanaes, sensação da Série A

O clube estendeu o vínculo do profissional até o fim de 2026

Alexandre Mota 26 de Novembro de 2025
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 26 de Novembro de 2025