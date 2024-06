Oitavas da Copa Libertadores 2024 terá confronto entre brasileiros; veja jogos

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2024 foi realizado nesta segunda-feira (3). O evento aconteceu na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Luque (PAR), e definiu os confrontos.

VEJA CONFRONTOS

SAN LORENZO x ATLÉTICO-MG

NACIONAL-URU x SÃO PAULO

FLAMENGO x BOLÍVAR

COLO-COLO x JUNIOR BARRANQUILLA

TALLERES x RIVER PLATE

PEÑAROL x 1º do Grupo C (The Strongest, Huachipato ou Grêmio)

BOTAFOGO x PALMEIRAS

2º do Grupo C (The Strongest, Huachipato ou Grêmio) x FLUMINENSE

ASSISTA AO VIVO:

Ao todo 15 clubes já estão definidos para seguirem na competição, dentre eles os brasileiros:

Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo. A indefinição está por parte do grupo C — no qual o Grêmio está inserido — que teve seus jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

VEJA POTES DO SORTEIO

POTE 1

Fluminense;

São Paulo;

Primeiro do Grupo C (The Strongest, Huachipato ou Grêmio);

Junior Barranquilla;

Bolívar;

Palmeiras;

Atlético-MG; e

River Plate.

POTE 2