Slavia Praga x Arsenal na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões
Slavia Praga e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 14h45, no estádio Fortuna Arena, em Praga (CHE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Slavia Praga, da República Checa, está na 28ª colocação, somando dois pontos em três jogos. Já o Arsenal, da Inglaterra, ocupa atualmente a quarta posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- TNT
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Slavia Praga: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Dorley, Doudera; Provod; Chory e Kusej. Técnico: Jindrich Trpisovsky.
Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Declan Rice; Bukayo Saka, Merino, Trossard. Técnico: Mikel Merino.
SLAVIA PRAGA X ARSENAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
- Local: estádio Fortuna Arena, em Praga (CHE)
- Data: 04/11/2025 (terça-feira)
- Horário: 14h45 (de Brasília)