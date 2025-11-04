Diário do Nordeste
Slavia Praga x Arsenal na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
Jogada
Legenda: Jogadores do Arsenal durante partida de futebol
Foto: Paul ELLIS / AFP

Slavia Praga e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (4) na Champions League, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 14h45, no estádio Fortuna Arena, em Praga (CHE). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Slavia Praga, da República Checa, está na 28ª colocação, somando dois pontos em três jogos. Já o Arsenal, da Inglaterra, ocupa atualmente a quarta posição, com nove pontos conquistados em três partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • TNT
  • HBO Max 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Slavia Praga: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Dorley, Doudera; Provod; Chory e Kusej. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Declan Rice; Bukayo Saka, Merino, Trossard. Técnico: Mikel Merino.

SLAVIA PRAGA X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quarta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: estádio Fortuna Arena, em Praga (CHE)
  • Data: 04/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 14h45 (de Brasília)
