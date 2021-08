Sifan Hassan cai, se levanta e vence eliminatória dos 1.500m do atletismo nas Olimpíadas; veja vídeo

A atleta Sifan Hassan, da Holanda, conseguiu, nesta segunda-feira (2), uma conquista histórica nas Olimpíadas de Tóquio. Enquanto corria uma das eliminatórias dos 1.500 metros (m) do atletismo feminino, a corredora tropeçou na competidora Edina Jebitok, do Quênia, e caiu. No entanto, Hassan conseguiu se levantar e ainda chegar em primeiro lugar na corrida.

A queda da holandesa ocorreu nos 400 m de prova. Embora tenha caído, Sifan Hassan ultrapassou as concorrentes da prova e venceu com tempo de 4min05s17, à frente da australiana Jessica Hull, com 4min05s28.

Além delas, ficaram classificadas:

Elinor St Pierre, dos Estados Unidos, com 4min05s34);

Gaia Sabbatini, da Itália, com 4min05s41;

Lemlem Hailu, da Etiópia, 4min05s49;

Diana Mezulianikova, da República Tcheca, com 4min05s49.

Edina Jebitok, que também caiu no incidente, terminou a prova em 12º lugar, com 4min10s72, sendo eliminada.

Legenda: Após se levantar, Sifan Hassan ultrapassou todas as concorrentes Foto: Ina Fassbender/AFP

Após o fim da prova, diversas corredoras cumprimentaram Sifan Hassan pela vitória.

A semifinal dos 1.500m ocorre nesta quarta-feira (4), a partir das 7h. A final ocorre na sexta (6), às 9h50.

Medalha de ouro

Conforme a AFP, Hassan conquistou, nesta segunda, a medalha de ouro ao vencer os 5.000m, com tempo de 14min36s79. A prata ficou com a queniana Hellen Obirim, com tempo de 14min38s36, e o bronze, com Gudaf Tsefay, cujo tempo foi de 14min38s87.